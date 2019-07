Piatti à Montréal jusqu'en 2020: «On fait tout pour le garder» - Kevin Gilmore

Donc, si l’Impact est sérieux dans son désir de conserver les services de l’Argentin à Montréal, il semble bien que Piatti, lui aussi, soit désireux de rester.

« Nacho a été blessé cette année et on s’attend à ce qu’il revienne bientôt. C’est un des meilleurs joueurs de Top-5 Top-10 dans la MLS. Un joueur comme ça, on fait tout pour le garder dans l’organisation. »

On le sait, Piatti a déjà évoqué qu’il pourrait retourner jouer en Argentine, notamment en raison de la santé de son père. S’il indique à la direction de l’Impact à la fin de la présente saison qu’il veut retourner dans son pays, quelles seront les options de l’Impact?

« Ça, c’est spéculatif. Que ce soit Nacho ou n’importe quel autre joueur, s’il a l’intention de poursuivre sa carrière ailleurs, on peut toujours en discuter. Mais d’après ce que je comprends de Nacho, il veut rester à Montréal. »

Quant à son geste proprement dit - divulguer sur Twitter les intentions de l'équipe -, Kevin Gilmore a été tout aussi limpide.