Wimbledon: Coco Gauff, 15 ans, peut-elle causer la surprise?

C'est le genre d'attitude qui pourrait lui permettre de transformer une séquence phénoménale en belle carrière.

« C'est la partie facile, a dit Tracy Austin, qui a regardé une portion de l'entraînement de Gauff. Comme elle l'a dit, avant qu'elle affronte Venus, il n'y avait qu'un petit garçon qui lui avait demandé une photo. Après sa victoire face à Venus, tout le monde voulait son autographe. C'est correct, mais ça démontre un changement de la perception du public. Et les attentes vont changer. »

Austin peut comprendre la situation dans laquelle Gauff se retrouve.

Elle a fait le saut chez les professionnelles à l'âge de 15 ans en octobre 1978 et a gagné un premier titre en simple au cours du même mois. Un an plus tard, à l'âge de 16 ans, elle atteignait les demi-finales à Wimbledon, puis battait Martina Navratilova et Chris Evert en route vers un triomphe aux Internationaux des États-Unis. Elle a gagné ce même tournoi deux ans plus tard.

« J'espère qu'elle a de bonnes personnes dans son entourage, c'est-à-dire ses parents — ils semblent incroyables —, ses entraîneurs, ses agents. Ils doivent s'assurer que les choses ne déboulent pas trop vite. Elle n'a pas besoin de tout saisir, de profiter de chaque opportunité. Elle n'est encore qu'une enfant. Elle doit aussi profiter de cette période », a dit Austin, qui a été intronisée au Temple de la renommée du tennis international à l'âge de 29 ans.

Gauff s'entraîne depuis l'âge de 10 ans au sein de l'académie dirigée par l'entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou. Depuis 2017, l'année où Gauff a atteint la finale junior des Internationaux des États-Unis à l'âge de 13 ans seulement, elle est représentée par l'agence cofondée par Roger Federer et son agent de longue date, Tony Godsick.

Avant chaque match, Gauff dit parler avec l'épouse de Godsick, Mary Joe Fernandez, qui a gagné un match aux Internationaux des États-Unis deux semaines avant de célébrer son 14e anniversaire de naissance et qui a éventuellement atteint trois finales en simple en grand chelem et gagné deux titres majeurs en double.

Les parents de Gauff étaient des athlètes à l'université, sa mère en athlétisme et son père en basketball.

« Ils ont la plus grande influence sur moi, surtout ma mère. Elle a changé ma manière de voir les choses. Mon père, il est la raison pourquoi je n'ai pas peur de rêver si gros, a affirmé Gauff. Cette force de croire en soi vient de mon père et l'attitude et le calme viennent de ma mère. C'est un bon mélange. »

Et ça fonctionne jusqu'ici.