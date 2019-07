Les Blue Jays évitent le balayage contre les Orioles

TORONTO - Lourdes Gurriel fils a frappé un circuit et les Blue Jays de Toronto ont évité un balayage, dimanche, l'emportant 6-1 devant les Orioles de Baltimore.

Voltigeur de gauche, Gurriel mène les Blue Jays avec 16 longues balles. Celle de dimanche a rapporté deux points et a placé Toronto aux commandes 2-0, dès la première manche.

Trent Thornton (3-6) n'a donné que deux simples et un double en six manches, retirant cinq frappeurs au bâton. Il n'a pas alloué de but sur balles. Thornton avait peiné à son départ précédent, allouant sept points et 11 coups sûrs en deux manches et deux tiers, contre les Red Sox de Boston.

Teoscar Hernandez a ajouté un simple de deux points, tandis que des doubles de Danny Jansen et Rowdy Tellez ont produit les autres points des vainqueurs. Jansen a produit sept points à ses six dernières rencontres. Dimanche, il a fait marquer Vladimir Guerrero fils, auteur d'un 13e double.

Les Blue Jays terminent la première portion de la saison avec un dossier de 34-57.

Ken Giles remplacera Marcus Stroman parmi les étoiles de la Ligue américaine. Stroman est incommodé aux pectoraux. Giles a converti 13 occasions de sauvetage sur 14. Toronto va rejouer le 12 juillet à New York, quand débutera une série de trois matches contre les Yankees.

Du côté des Orioles, Chance Sisco a frappé un circuit contre David Phelps, en septième. Asher Wojciechowski (0-2) a permis trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.