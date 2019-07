Mondial féminin: le titre aux Américaines... encore une fois

LYON, France — Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine de soccer pour une quatrième fois, dimanche, battant les Pays-Bas 2-0 en finale grâce à des réussites en deuxième demie de Megan Rapinoe - sur penalty - et de Rose Lavelle.

Rapinoe, la capitaine américaine qui a retenu l'attention grâce à son jeu et ses propos, a ouvert le pointage à la 61e minute de jeu après que les reprises eurent démontré que Stefanie van der Gregt avait commis une faute contre Alex Morgan dans la surface de réparation.

Deux jours après son 34e anniversaire de naissance, Rapinoe a envoyé le ballon derrière la gardienne Sari van Veenendaal pour son sixième but du tournoi. Ce but lui a valu le Soulier d'Or en tant que meilleure marqueuse du tournoi. Elle a célébré son but en étirant les bras tout en levant le menton.