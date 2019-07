Wolff, Morikawa et DeChambeau partagent le sommet de l'Omnium 3M

BLAINE, Minn. — Matthew Wolff a remis une carte de 62 (moins-9) sur le parcours du TPC Twin Cities, partageant la tête de l'Omnium 3M avec Collin Morikawa et Bryson DeChambeau au terme de la troisième ronde, samedi.

Morikawa a joué 64 alors que DeChambeau a bouclé le parcours en 70 coups. Les trois golfeurs montrent un pointage cumulatif de moins-15.

Âgé de 20 ans, Wolff participe à son troisième tournoi depuis qu'il est devenu professionnel. Morikawa, 22 ans, dispute quant à lui son quatrième événement sur le circuit de la PGA.

DeChambeau, qui a amorcé la journée avec une avance de deux coups, tente de signer un sixième titre en carrière et un premier depuis le mois de novembre.

Le Canadien Adam Hadwin (69) et Wyndham Clark (64), qui cherche lui aussi à gagner un premier tournoi, n'accusent qu'un seul coup de retard derrière les meneurs.

Hideki Matsuyama, Charles Howell III et Troy Merritt, qui ont tous les trois ramené une carte de 66, se retrouvent quant à eux à égalité en sixième position, à moins-13.

Le Canadien Roger Sloan a conclu la journée à égalité en neuvième place à la suite d'une troisième ronde de 67 de suite. Adam Svensson (69) et Corey Conners (70) suivent respectivement aux 17e et 27e échelons. David Hearn (47e), Nick Taylor (47e) et Mackenzie Hughes (59e) font aussi partie des rondes du week-end.