Piatti pourrait revenir au jeu plus rapidement que prévu

Par ailleurs, en prévision du match de samedi contre le Minnesota United au stade Saputo, Garde maintient un petit espoir de pouvoir utiliser Maximiliano Urruti, qui a raté la dernière partie de l'équipe, le week-end dernier à Atlanta.

L'élimination du Canada et du Panama à la Gold Cup a permis de ramener Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard et Omar Browne dans le giron de l'équipe. Par contre, Daniel Lovitz (États-Unis) et Micheal Azira (Ouganda) ne seront pas disponibles en raison de leur présence avec leurs équipes nationales tandis qu'Orji Okwonkwo, qui s'est blessé à l'entraînement en début de semaine, sera hors de tout doute à l'écart du jeu, a annoncé Garde.

Le Minnesota United se présentera au stade Saputo avec l'une des meilleures attaques de la MLS. L'équipe a marqué 33 buts en 18 matchs, dont 10 à ses 2 dernières rencontres.

« Ça veut dire qu'ils ont des joueurs qui sont portés vers l'attaque, a analysé Garde. Maintenant, on respecte chaque équipe. Je crois que nous aussi, nous avons des qualités différentes. Je crois que la force de mon groupe, cette année, est peut-être différente d'une équipe qui est capable de marquer quatre buts à chaque match. Mais dans le football, on n'est pas forcément obligé de marquer quatre buts si on n'en prend pas beaucoup. »

« Je ne peux pas inventer des choses, a-t-il poursuivi. Je ne peux pas me faire plaisir ou faire plaisir à tout le monde si c'est pour mettre l'équipe en difficulté parce que notre point fort, ce n'est pas celui-ci. Je crois que ce qui est important, c'est aussi d'avoir des résultats. »