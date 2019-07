Kawhi Leonard quitte les Raptors pour se joindre aux Clippers

Les partisans des Raptors de Toronto ont connu une saison de rêve grâce à l'attaquant étoile Kawhi Leonard, mais il semble bien que ce soit la seule.

Moins d'un mois après avoir mené les Raptors à la conquête de leur premier championnat de la NBA, le joueur autonome sans compensation a décidé de quitter la Ville Reine pour se joindre aux Clippers de Los Angeles.

Une source au fait des négociations a mentionné que les Clippers confirmeront l'entente avec Leonard après qu'ils aient fait l'acquisition du joueur étoile Paul George du Thunder d'Oklahoma City, dans le cadre d'une mégatransaction impliquant de nombreux joueurs ainsi que des choix au repêchage.

George sera échangé contre au moins quatre choix de première ronde, selon une personne qui a discuté avec l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat samedi matin puisque la transaction n'a pas encore été officialisée. Et Leonard a pris sa décision de se joindre aux Clippers après que l'équipe californienne eut acquis George, a précisé la source.

Le réseau ESPN, qui a rapporté en premier la transaction, a aussi mentionné que le Thunder obtiendra le joueur originaire de Hamilton, en Ontario, Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari des Clippers.

La décision de Leonard de se joindre aux Clippers signifie que pour la première fois, le joueur par excellence de la série finale de la NBA changera d'équipe avant le début de la saison suivante. Leonard était également convoité par les Lakers de Los Angeles et, bien sûr, les Raptors.

Il aurait conclu une entente de quatre ans d'une valeur de 142 millions $US, qui devrait être confirmée vers midi samedi.

Leonard était de toute évidence le joueur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes cet été, et il a rencontré plusieurs équipes dont les Raptors, les Lakers et les Clippers — les deux dernières sont les formations de sa ville natale.

Son départ vient pratiquement anéantir les chances des Raptors de défendre leur titre de la NBA avec succès, ainsi que celles des Lakers — même s'ils devraient conclure au cours des prochaines heures la transaction qui leur permettra d'obtenir Anthony Davis des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, en plus d'ajouter Danny Green, un joueur dont le style convient parfaitement à LeBron James.