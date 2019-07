«J'ai commencé ma carrière comme ça, je l'ai terminée comme ça» -Luc Brodeur-Jourdain

« Je me souviens en 2009, la blessure de Paul Lambert. À l’époque, ça avait été le même genre de scénario. C’est comme si l’histoire se répétait : « Get ready, you’re going in! ». O.K. J’ai couru sur le terrain et je me suis dit : wow! J’ai la même opportunité que je souhaitais tant il y a 10, 11 ans. Là, je vais la savourer.