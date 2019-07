«Maintenant, la pression est sur lui» -Sylvain Bruneau

Après avoir perdu la première manche, Auger-Aliassime avait les devants 5-2 dans la seconde avant de voir son adversaire effectuer un spectaculaire retour.

« Félix avait une avance confortable et il semblait avoir bien récupéré de la première qui avait été perdue. Ça se passait bien. Il faut donner le crédit au Français qui s’est accroché, qui a trouvé des solutions et qui a réussi à renverser la vapeur pour aller chercher 5 jeux consécutifs et la deuxième manche.

« Et il a fait le bris dans la troisième pour prendre les devants 2-0. Ça fait 7 jeux consécutifs et, à ce moment, on a vu Félix se chercher. Mais son niveau de tennis n’était juste pas là. Il n’a que 18 ans. Ça fait partie des choses qu’il va apprendre à améliorer. »

Cela dit, Bruneau pense que la dynamique a changé pour Auger-Aliassime.