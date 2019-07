Une offre hostile pour Mitch Marner ?

Certes, la frénésie de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est grandement estompée au cours des derniers jours. Mais, des athlètes de qualité sont toujours disponibles, dont l'attaquant des Maple Leafs, Mitch Marner. En sachant que le directeur général Kyle Dubas a très peu de latitude par rapport à la masse salariale des Leafs, une autre formation pourrait-elle déposer une offre hostile à l'endroit de Mitch Marner ?

Patrick Laine, Kyle Connor, Brayden Point, Mikko Rantanen, Matthew Tkachuk, Jake Gardiner, MaRyan Dzingel et Micheal Ferland font notamment partie du lot des joueurs autonomes avec compensation.

Une autre grosse pointure, l’attaquant Mitch Marner, est toujours joueur autonome. Cela dit, Kyle Dubas a récemment réussi à trouver quelques millions de dollars…

Les nouveaux-venus Cody Ceci et Alex Kerfoot vont coûter respectivement 4,5 M$ et 3,5 M$ par année. Si on considère le reste des autres salaires de l'équipe, les Maple Leafs disposent en ce moment de 3,77 millions $. Ajoutons que Dubas peut mettre le nom de Nathan Horton sur la liste des blessés à long terme et ainsi libérer 5,3 millions $ supplémentaires. Ce qui donne un total de 9 millions $ disponibles aux Maple Leafs.

Selon Rory Boylen, de Sportsnet, Marner demanderait un salaire équivalent à celui de Tavares et Auston Matthews, soit environ 11 millions $ par an.

Bien entendu, Dubas pourrait décider de signer un nouveau contrat avec Mitch Marner et faire quelques pirouettes comptables afin de libérer les quelques millions manquants d'ici le début de la saison...

Compte tenu de cette situation, il est également possible qu’une autre équipe de la LNH soit tentée de déposer une offre hostile au sujet de Marner. Toutefois, peu d'équipes peuvent concrètement déposer une offre hostile en raison du montant d'argent impliqué et des compensations qui doivent êtres offertes, c'est-à-dire des choix au repêchage de la LNH.

Rappelons que le jeune attaquant Sebastian Aho a reçu une offre hostile de la part du Canadien de Montréal, le 1er juillet. Mais, les Hurricanes de la Caroline ont par la suite égalé la proposition du directeur Marc Bergevin.