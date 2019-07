«C'est l'expérience d'une vie» -Luc Brodeur-Jourdain

« Je ne pense pas que tous les gars prennent leur retraite de cette façon, a noté Jones, qui a remporté sa première victoire dans la Ligue canadienne de football. Il va nous manquer. C'est un gars qui joue avec passion chaque jeu. J'étais heureux de vivre cela avec lui. »

« C'était vraiment particulier. J'avais l'impression de recevoir une grosse dose d'amour chaque fois que je passais près d'une ligne, a souligné Brodeur-Jourdain dans le vestiaire, pendant que Tony Washington scandait 'Un an de plus! un an de plus!'. C'est un sentiment que je ne peux pas décrire. Je ne crois pas qu'il y ait un mot qui existe pour décrire ça. »

Brodeur-Jourdain a toujours dit qu'il allait être un Alouette à vie, il n'allait pas changer d'avis après la rencontre.

« Si l'équipe a besoin de moi, je serai toujours là. »