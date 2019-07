Une victoire des Alouettes signée Stanback... et Brodeur-Jourdain

William Stanback a inscrit trois touchés et il a récolté plus de 200 verges de gains au sol, jeudi, afin de mener les Alouettes de Montréal à une victoire de 36-29 contre les Tiger-Cats de Hamilton qui permet à Luc Brodeur-Jourdain de mettre un terme à sa carrière avec une victoire.

Le joueur de ligne à l'attaque âgé de 36 ans a joué plus que prévu dans cette ultime rencontre. Il devait participer à la première séquence à l'attaque des Alouettes (1-2-0) et être présent lors des mises en jeu lors des transformations après touché, mais il a réintégré le match au troisième quart en raison de la blessure subie par Sean Jamieson.

Le Québécois a donc participé à la poussée victorieuse de 20 points des Alouettes au quatrième quart et il s'est fort bien tiré d'affaires.

Trois touchés de Stanback (courses de 5, 2 et 21 verges, un seul transformé), un autre à la suite d'un plongeon du quart Vernon Adams fils, ainsi que des bottés de précision de 10, 43 et 24 verges de Boris Bede ont mené aux points des Alouettes.

Adams a complété le match avec une fiche de 14 passes complétées en 25 tentatives pour 202 verges en plus d'ajouter 59 verges par la course.

Les Tiger-Cats ont riposté avec une passe de touché de 17 verges de Jeremiah Masoli à Jaelon Acklin – non transformé -, une autre de 3 verges à Markus Tucker - transformation de deux points - et des placements de 36, 26, 37, 14 et 25 verges de Lirim Hajrullahu. Masoli a décoché 44 passes et il a réussi 29 d'entre elles pour 401 verges.