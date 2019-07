Les Alouettes ont les devants contre les Tiger-Cats au 4e quart

Les Alouettes de Montréal disputent actuellement la victoire aux Tiger-Cats de Hamilton au stade Percival-Molson.

Après avoir été dominés à Hamilton la semaine dernière, les Alouettes offrent une résistance bien supérieure lors de ce premier match à domicile de la saison 2019. Au début du quatrième quart, les Alouettes ont les devants 36-26 après avoir vu pris une avance de 10-0.

Trois touchés de William Stanback (courses de 5, 2 et 21 verges, un seul transformé), un autre à la suite d'un plongeon du quart Vernon Adams fils, ainsi que des bottés de précision de 10, 43 et 24 verges de Boris Bede ont mené aux points des Alouettes.

Les Tiger-Cats ont riposté avec une passe de touché de 17 verges de Jeremiah Masoli à Jaelon Acklin – non transformé -, une autre de 3 verges à Markus Tucker - transformation de deux points - et des placements de 36, 26, 37 et 14 verges de Lirim Hajrullahu.