Une ultime séquence à l'attaque réussie pour Brodeur-Jourdain

Le joueur québécois de ligne à l’attaque Luc Brodeur-Jourdain a disputé la première série de jeux des Alouettes de Montréal, jeudi, contre les Tiger-Cats de Hamilton, avant de retraiter sur les lignes de côté afin de mettre fin à sa carrière.

Pour son 169e et dernier match de sa carrière, Brodeur-Jourdain portait le nouvel uniforme bleu des Alouettes au stade Percival-Molson.

Menés par Vernon Adams fils au poste de quart, les Alouettes ont réussi un botté de précision de 10 verges de Boris Bede au terme d'une poussée de 60 verges, botté bon pour trois points au terme de leur première séquence à l'offensive.

Brodeur-Jourdain a quitté le terrain en enlaçant ses coéquipiers, surtout ceux qu'il a côtoyés le plus à Montréal: Martin Bédard et Kristian Matte. Il est revenu quelques minutes plus tard après le premier touché des Alouettes pour effectuer la remise lors de la transformation d'un point qui a porté la marque à 10-0 en faveur de l'équipe locale à ce moment.