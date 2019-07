Un circuit de Drury et une victoire des Blue Jays contre Boston

TORONTO - Brandon Drury a rompu l'égalité en claquant un circuit de deux points, Jacob Waguespack a été efficace pendant plus de cinq manches à son retour dans les majeures et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Red Sox de Boston 6-3, mercredi.

Drury a rompu une égalité de 3-3 en cognant son septième circuit de la saison. Il a frappé un tir de Chris Sale par-dessus la clôture au champ centre en sixième manche, mettant un terme à la soirée de travail de ce dernier.

Danny Jansen a aussi frappé un circuit de deux points — sa quatrième longue balle en six matchs — et Lourdes Gurriel fils a ajouté une claque en solo pour les Blue Jays. Freddy Galvis a atteint les sentiers quatre fois grâce à trois coups sûrs et un but sur balles et il a ajouté un ballon-sacrifice en huitième.

Du côté des Red Sox, Christian Vazquez a frappé un circuit dans un troisième match de suite, tandis que Rafael Devers a produit deux points. Sale (3-8) a oeuvré pendant cinq manches et deux tiers, accordant cinq points sur neuf coups sûrs — dont trois circuits — et deux buts sur balles.

David Phelps a commencé le match pour les Blue Jays et a lancé pendant une seule manche avant de céder sa place à Waguespack (1-0), qui avait été rappelé du niveau AAA mardi. Waguespack a accordé trois points et six coups sûrs. Il a quitté le match après avoir accordé un simple à Vazquez pour commencer la septième.