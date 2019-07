Félix Auger-Aliassime passe au 3e tour à Wimbledon

Félix Auger-Aliassime a été brillant face au Français Corentin Moutet qu'il a vaincu en quatre manches de 6-3, 4-6, 6-4 et 6-2, mercredi à Wimbledon.

Le Québécois de 18 ans - 19e tête de série - a mis trois heures et deux minutes pour vaincre son adversaire français, 84e joueur mondial, sur le court no 3 du All England Club.

Auger-Aliassime affrontera maintenant en troisième ronde un autre Français, Ugo Humbert, classé 66e au monde et âgé de 21 ans. Ce duel aura lieu vendredi. Humbert a pour sa part éliminé l'Espagnol Marcel Granollers 6-4, 7-6 (3), 7-5.

Une autre victoire, et Auger-Aliassime pourrait retrouver sur le chemin du champion en titre Novak Djokovic. Cependant, il ne s'en fait pas trop avec ça, pour l'instant.