Le dossier Piatti, un gros pensez-y-bien pour l’Impact!

Comme c’est le cas à l’aube de chaque période des transferts au soccer, la rumeur repart de plus belle sur le départ possible d’Ignacio Piatti vers l’Argentine. Mais cette fois, la rumeur est plus persistante et plausible.

On dit en Argentine que Piatti aurait déjà conclu un accord avec l’équipe Independiente, et qu’il ne resterait plus que l’approbation de l’Impact pour que le joueur étoile argentin quitte Montréal.

Piatti a déjà dit que ce serait fort probablement sa dernière saison à Montréal, lui qui voudrait se rapprocher de son père malade en Argentine.

Le hic, c’est que l’Impact a toujours son mot à dire dans ce dossier. Il appartient à l’Impact et si Joey Saputo voulait le faire languir, il pourrait même le forcer à demeurer ici en 2020, année d’option que détient l’Impact à son contrat.

Mais on n’en arrivera pas là. On a bien vu ce que cela a donné avec Didier Drogba quand on force un joueur qui veut s’en aller, à rester.

À quel moment?

La question reste maintenant à savoir à quel moment Nacho quittera l'équipe? Cet été? Ou après la saison?

La réponse à cette question n’est pas simple, car Piatti ne joue pas présentement. Il s’entraînait en solitaire encore mercredi au Centre Nutrilait et personne ne peut dire avec certitude s’il sera apte à aider l’Impact cette saison.

L’Impact doit donc analyser toutes les informations et surtout, aller chercher la meilleure opinion possible des médecins.

Deux scénarios

Si les médecins sont convaincus que Piatti reviendra au jeu sous peu et qu’il pourra contribuer aux succès de l’équipe, il serait surprenant de voir l’Impact le laisser partir maintenant.

Impliqué dans une course aux séries, il serait très mal vu pour l’Impact de le laisser filer. Les partisans pourraient ne pas leur pardonner. Après le fiasco Jimmy Briand l’an dernier, les amateurs s’attendent à un retour du levier en 2019. Piatti ne peut pas partir en plein milieu de cette course.

Même s’il est vrai qu’avec Walter Sabattini à la tête de la structure sportive Impact/FC Bologne, il serait surprenant de le voir être capable de mettre la main sur un joueur de son calibre à la dernière minute comme cela.

Assurément que l’Impact obtiendrait une compensation pour son départ. Peut-être même près d’un million de dollars, en plus de sauver plus de deux millions de salaire, mais c’est le temps qui pourrait manquer à Sabattini.

Et malheureusement, l’Impact n’a pas le luxe de bâcler cette transaction. Je ne pense pas que Piatti s’obstinera sur le fait de terminer cette saison à Montréal avant de faire ses adieux.

Dans le deuxième scénario, si Piatti a peu de chance de jouer et d’être efficace cette saison, là il deviendra peut-être intéressant de le vendre tout de suite pour le soi-disant million, en espérant que Sabatinni puisse trouver une solution le plus rapidement pour l’Impact et sa fin de saison, avec les trois millions qui seront à sa disposition.

Présentement on fait la fine bouche chez l’Impact et Piatti continue de s’entraîner comme un homme qui espère effectuer un retour au jeu sous peu. Samuel Piette s’est même avancé mercredi matin en disant qu’il s’attendait à un retour du capitaine sous peu.

Un dossier qui fera donc couler beaucoup d’encre à Montréal d’ici les prochaines semaines.