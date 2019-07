Une garde partagée pour les Rays et les Expos? De la poudre aux yeux!

Et même si une poursuite devait s’en suivre, serait-ce vraiment un problème? Jeffrey Loria et le baseball majeur ont aussi été poursuivis lorsque les Expos ont quitté pour Washington, mais en vain.

Chaque année qui passe, le montant à payer pour sortir de bail à St. Pete diminue. Chaque année qui passe sans annonce de nouveau stade à St. Pete les place de plus en plus près d’un déménagement. Au moment où l’on se parle, il n’y a aucun projet de stade sur la table. Il faudrait donc retourner à la table à dessin si vraiment Sternberg et Kriseman recommençaient à se parler.

Le maire a déjà dit qu’il ne participerait pas à la construction d’un stade, pour un club qui en jouerait la moitié sur la route. Et on peut le comprendre. Mais c’est l’excuse parfaite pour que Sternberg dise à tous qu’il a tout tenté pour sauver sa franchise et que c’est le temps de passer à autre chose. Avec Bronfman qui entrera sous peu comme partenaire minoritaire, il sera plus facile pour Sternberg de faire la transition éventuellement.

Et la bonne nouvelle pour lui c’est qu’il demeurera le propriétaire du club tant qu’il le voudra, mais le job de Kriseman en tant que maire est moins assuré, lui qui devra encore gagner ses élections.

En conclusion, on assiste présentement à un bras de fer, un jeu de coulisse qui nous présente des scénarios plus que ridicules. Il y a pas mal plus de chances que les Rays deviennent les Expos en permanence d’ici quelques années, que les deux clubs se partagent les deux marchés de façon permanente.

Les deux bonnes nouvelles dans ce dossier pour Montréal c’est que Bronfman et Sternberg vont former un partenariat et que le commissaire Rob Manfred a donné son aval à Montréal en tant que ville de la MLB, pour le reste, ce n’est qu’un show de boucane et on devra attendre que la fumée se dissipe à Tampa voir y voir plus clair.