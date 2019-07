Le lanceur des Angels Tyler Skaggs est mort à 27 ans

ARLINGTON, Texas — Les Angels de Los Angeles ont annoncé que le lanceur Tyler Skaggs était décédé à l'âge de 27 ans, lundi, créant une onde de choc à travers le Baseball majeur et forçant la remise de leur affrontement contre les Rangers du Texas.

Skaggs était avec l'équipe au Texas lorsque son corps a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Son décès a été constaté sur les lieux. La police a mentionné qu'elle enquêtait, mais que pour l'instant, les signes ne semblent pas pointer vers une mort suspecte.

Par voie de communiqué, l'équipe a fait savoir que Skaggs avait été une partie importante de la famille des Angels et qu'elle offrait ses condoléances à son épouse Carli et à toute la famille du lanceur.

Skaggs a été un régulier dans la rotation de partants des Angels depuis la fin de la saison 2016, lorsqu'il est revenu de son intervention chirurgicale de type Tommy John.

Skaggs a éprouvé des difficultés avec les blessures lors des trois dernières saisons, mais il a persévéré pour devenir un partant important pour les Angels. Il a amorcé 15 parties en 2019, montrant un dossier de 7-7.

Le gaucher était le partant des Angels lors du match de samedi soir contre les Athletics d'Oakland. Il avait accordé deux points en quatre manches et un tiers au monticule.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a affirmé qu'il était profondément attristé par la mort de Skaggs.

«Nous allons soutenir l'organisation des Angels pendant cette période difficile et nous allons offrir des ressources variées aux coéquipiers de Tyler ainsi qu'aux autres membres de la famille baseball», a ajouté Manfred dans un communiqué.

Skaggs, qui aurait fêté son 28e anniversaire de naissance le 13 juillet, a vu le jour à Woodland Hills, en banlieue de Los Angeles. Il a gradué de l'école de secondaire de Santa Monica en 2009, quand les Angels l'ont repêché au premier tour.

Les Angels ont échangé Skaggs aux Diamondbacks de l'Arizona en 2010 et il a commencé sa carrière professionnelle en effectuant 13 apparitions en deux saisons avec cette équipe. La formation de la Californie a acquis ses services en décembre 2013 et il avait remporté 25 parties depuis.

Skaggs a obtenu 24 départs la saison passée, un sommet en carrière, revendiquant une fiche de 8-10 et une moyenne de points mérités de 4,02. Il a raté du temps de jeu en avril, cette saison, en raison d'une blessure à la cheville.

«La fraternité des joueurs est secouée et attristée par la mort surprise de Tyler et nous voulons exprimer nos sympathies à son épouse, Carli, à sa famille, ses coéquipiers et ses amis», a déclaré par communiqué le président de l'Association des joueurs du Baseball majeur, Tony Clark.

Skaggs a été repêché la même année que Mike Trout. Les deux joueurs étaient colocataires dans les rangs mineurs en Iowa, en 2010.