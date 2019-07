Après une saison à Calgary, Mike Smith prend le chemin d'Edmonton

EDMONTON — Mike Smith n'aura pas à voyager trop longtemps pour atteindre sa nouvelle destination.

Le vétéran gardien, qui a joué avec les Flames de Calgary lors des deux dernières campagnes, a signé un contrat d'une saison avec les Oilers d'Edmonton pour un montant de 2 millions $ US.

En 13 saisons dans la LNH avec les Stars de Dallas, le Lightning de Tampa Bay, les Coyotes de Phoenix et de l'Arizona et les Flames, le natif de Kingston, en Ontario, a compilé une fiche de 243-236-68 avec 38 blanchissages, une moyenne de 2,70 et un taux d'efficacité de ,912.

Smith a aussi une fiche de 11-12, une moyenne de 2,17 et un taux d'arrêt de ,938 en 24 matchs éliminatoires.

Les Oilers ont aussi octroyé des contrats d'un an aux attaquants Markus Naslund (1,3 M$) et Tomas Jurco (750 000 $), ainsi qu'un contrat de deux ans et 2,4 millions $ à l'attaquant Jujhar Khaira.