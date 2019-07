Lee reste à New York

L’attaquant Anders Lee poursuivra ce qu’il a commencé avec les Islanders de New York après avoir accepté une prolongation de contrat avec l’équipe.

Le choix de 6e tour des Islanders en 2009 s’est entendu sur les termes d’un contrat de 7 ans et d’une valeur de 7 millions $ US par année.

Âgé de 28 ans, Anders Lee a récolté 258 points en 425 matchs dans la LNH.

L’an dernier le capitaine des Islanders a amassé 51 points en 82 matchs.

Varlamov avec les Islanders

Par ailleurs les Islanders ont annoncé avoir mis la main sur le gardien Semyon Varlamov.

Il s'agit d'un contrat de 4 ans.

Âgé de 31, Varlamov fut un choix de premier tour des Capitals de Washington en 2006.

En 448 matchs dans la LNH avec les Capitals, et l'Avalanche du Colorado, le Russe a conservé un pourcentage d'arrêts de ,916 et une moyenne de buts alloués de 2,68, en plus de compiler un dossier de 213-169-50