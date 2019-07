Les Devils du New Jersey ont ajouté de la profondeur à leur formation en ce premier juillet avec la signature de l’attaquant Wayne Simmonds.

Il s’agit d’un contrat d’un an et d’une valeur de 5 millions $US.

Le Canadien de 30 ans fut un choix de deuxième tour des Kings de Los Angeles lors du repêchage de 2007.

Simmonds a récolté 474 points en 841 dans la LNH avec les Kings, les Flyers et les Predators.