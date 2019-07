Pavelski prend la route du Texas

Les Stars de Dallas ajoutent un autre vétéran à leur formation après s’être entendus avec l’attaquant Joe Pavelski sur les modalités d’un contrat 3 ans d’une valeur de 7 millions $ US par année.

L’Américain de 34 ans portera les couleurs d’une autre formation de la LNH pour la première fois de sa carrière depuis que les Sharks de San Jose en avaient fait un choix de 7e tour, 205 au total, lors de l’encan de 2003.

En 963 rencontres dans le circuit Bettman, Pavelski a récolté 355 buts et 761 points.

L’an dernier, l’ex-capitaine des Sharks a amassé 64 points, dont 38 buts, et 26 mentions d’aide.

Nyquist à Columbus

L’attaquant Gustav Nyquist s’est entendu avec les Blue Jackets de Columbus sur les termes d’un contrat de 4 ans et d’une valeur de 5,5 millions $US par an.

L’an dernier, le Suédois de 29 ans a récolté 60 points avec les Red Wings de Détroit et les Sharks de San Jose.