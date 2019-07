Sergei Bobrovsky choisit la Floride

Les Panthers de la Floride ont mis la main sur le gardien Sergei Bobrovsky.

On parle d’un contrat de 7 ans et d’une valeur de 10 millions $US par année en moyenne, selon TSN.

Âgé de 30 ans, Bobrovsky a débuté sa carrière avec les Flyers de Philadelphie lors de la saison 2010-2011 avant d’être échangé le 22 juin 2012 aux Blue Jackets de Columbus.

En 457 matchs dans la LNH, le cerbère russe a maintenu un pourcentage d’arrêts de ,919 et une moyenne de buts alloués de 2,46.

Brett Connolly et Noel Acciari

En plus de Bobrovsky, les Panthers ont obtenu les services des attaquants Brett Connolly et Noel Acciari.