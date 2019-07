Matt Duchene dans la capitale du country

Les Predators de Nashville ont remporté la loterie Matt Duchene.

Le centre de 28 ans gagnera 8 millions $US par année après avoir accepté l’offre de 7 ans et 56 millions $US de la formation du Tennessee.

Originaire de Haliburton en Ontario, Duchene fut un choix de première ronde de l’Avalanche du Colorado, troisième au total, lors de l’encan de 2009.

En 727 matchs dans le circuit Bettman , Matt Duchene a récolté 547 points avec l’Avalanche du Colorado, les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets de Columbus.