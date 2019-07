Le Wild accorde un contrat de cinq saisons à Zuccarello

ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota a accordé un contrat de cinq saisons et 30 millions $ US à l'attaquant Mats Zuccarello.

Zuccarello, qui est âgé de 31 ans, a amassé 12 buts et 28 aides en 48 matchs la saison dernière avec les Rangers de New York et les Stars de Dallas. Il a ajouté quatre buts et sept aides en 13 parties de séries éliminatoires avec les Stars.

En 511 matchs de saison régulière, Zuccarello a inscrit 114 buts et 241 aides.

Il a représenté la Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 et 2014.

Le Wild a également consenti un contrat de deux saisons et 3,8 millions $ à l'attaquant Ryan Hartman. Ce dernier a récolté 36 points en 83 matchs avec les Flyers de Philadelphie et les Predators de Nashville la saison dernière.

Âgé de 24 ans, Hartman totalise 42 buts et 47 aides en 245 matchs dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Predators et les Flyers.