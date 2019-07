Les Maple Leafs de Toronto ont mis sous contrat le centre Jason Spezza.

Le vétéran de 36 ans se serait entendu sur les termes d’un contrat d’un an et d’une valeur de 700 000$ US.

Sélectionné en première ronde, deuxième choix au total en 2001 par les Sénateurs d’Ottawa, Spezza a disputé 1065 matchs en carrière dans la LNH, récoltant 332 buts et 915 points.

En 76 rencontres l’an dernier, le joueur originaire de Toronto a amassé 8 buts 27 points avec les Stars de Dallas.