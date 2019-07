Panarin avec les Rangers

Les Rangers de New York ont été en mesure de réaliser un grand coup lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi midi, en mettant la main sur Artemi Panarin, l’un des attaquants les plus convoités.

Le Russe de 27 ans se serait entendu sur les termes d’un contrat d'une durée de 7 ans et d'une valeur de 81 494 000$ US avec la formation de la Grosse Pomme, ce qui représente un montant de 11 642 000$ US par année.

Panarin a débuté sa carrière avec les Blackhawks de Chicago lors de la saison 2015-2016 avant d’être échangé aux Blue Jackets de Columbus, en juin 2017.

En quatre saisons dans le circuit Bettman, Panarin a récolté 116 buts et 320 points en 322 matchs dans la LNH.