Jordie Benn s'en va à Vancouver

Le défenseur du Canadien de Montréal, Jordie Benn, continuera sa carrière avec les Canucks de Vancouver.

Les Canucks ont obtenu des renforts à la ligne bleue par le biais du marché des joueurs autonomes, embauchant les défenseurs Tyler Myers, Jordie Benn et Oscar Fantenberg.

Myers, qui est âgé de 29 ans, a accepté un contrat de cinq saisons d'une valeur totale de 30 millions $ US, tandis que Benn a signé un contrat de deux saisons et quatre millions $. De son côté, Fantenberg a apposé son nom au bas d'un contrat d'une saison et 850 000 $.

Myers a passé la dernière saison avec les Jets de Winnipeg, accumulant 31 points en 80 matchs.

Sélectionné au 12e rang du repêchage de 2008 par les Sabres de Buffalo, Myers a récolté 74 buts et 191 aides en 635 rencontres dans la LNH.

De son côté, Benn portait les couleurs du Canadien de Montréal depuis un peu plus de deux saisons. Il a établi des sommets personnels la saison dernière avec cinq buts et 22 points en 81 matchs. En 473 rencontres dans la LNH, Benn, âgé de 31 ans, a accumulé 22 buts et 88 aides.

Oscar Fantenberg

Finalement, Fantenberg, 27 ans, a participé à 61 matchs la saison dernière avec les Kings de Los Angeles et les Flames de Calgary, marquant deux buts et autant d'aides. En 88 parties dans la LNH, il a récolté quatre buts et neuf aides.

Le directeur général des Canucks, Jim Benning, avait répété au cours des derniers mois qu'il souhaitait améliorer sa brigade défensive.

Le mois dernier, les Canucks ont consenti une prolongation de contrat de deux saisons et 12 millions $ au vétéran Alex Edler. Les Canucks espèrent aussi voir la recrue Quinn Hughes s'imposer.