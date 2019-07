Keith Kinkaid devient l'adjoint de Carey Price 

Le Canadien a embauché le gardien Keith Kinkaid comme adjoint de Carey Price.

Kinkaid, qui aura 30 ans le 4 juillet, a accepté un contrat d'une saison d'une valeur de 1,75 million de dollars.

L'Américain a maintenu un dossier de 15-18-6, une moyenne de buts alloués de 3,36 et un taux d'arrêts de 89,1% la saison dernière avec les Devils. Il a ensuite été échangé aux Blue Jackets, mais il n'a joué aucun match.

Il avait affiché des statistiques nettement plus impressionnantes, la saison précédente, toujours avec les Devils: un dossier de 26-10-3, une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d'arrêts de 91,3% ce qui lui avait permis de supplanter Cory Schneider comme gardien no 1 du club.

Le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, était à la recherche d'un vétéran pour alléger la charge de travail de Price, qui a disputé 66 matchs la saison dernière, son deuxième plus fort total en carrière.