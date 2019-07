Une offre hostile du Canadien à l’attaquant Sebastian Aho?

Les rumeurs vont bon train en cette journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH). Certains observateurs du circuit Bettman affirment que quelques équipes devraient notamment déposer une offre hostile au jeune attaquant Sebastian Aho, des Hurricanes de la Caroline. Le Canadien de Montréal ferait partie du groupe.

Selon Darren Dreger, de TSN, une offre hostile est sérieusement envisagée par des équipes de la LNH à l’endroit de Mitch Marner (Maple Leafs), Kyle Connor (Jets) et Sebastian Aho.

D’après Elliotte Friedman, de Sportsnet, les toutes récentes manœuvres du directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, laissent penser qu’il va tenter d’obtenir un joueur d’impact sur le marché des joueurs autonomes, qui ouvre aujourd'hui. Certes, on pense à Sebastian Aho. N'oublions pas Anders Lee (Islanders de New York) et Artemi Panarin (Blue Jackets de Columbus).

En effet, en envoyant Nicolas Deslauriers à Anaheim et Andrew Shaw à Chicago, le Tricolore dispose d’environ 5 millions $ supplémentaires sur sa masse salariale.

En fait, Montréal a environ 13,6 millions $. Mentionnons que l’équipe a fait récemment des offres qualitatives aux attaquants Joel Armia et Artturi Lehkonen. Leurs éventuels salaires vont diminuer le montant total disponible de quelques millions $. En plus, Le Tricolore a besoin d'un gardien auxiliaire...

Le Finlandais Sebastian Aho, joueur de centre qui jour à l’aile gauche, a amassé récolté 30 buts et 53 mentions d’aide 82 rencontres.

Est-ce que les Hurricanes voudront ou pourront égaler une éventuelle offre hostile du Canadien ?

Le journaliste Pierre LeBrun, de TSN, pense que la formation a proposé à Aho un contrat de 7,5 millions $ pour 8 ans. Le camp d’Aho, lui, voudrait plutôt 9,5 millions $ pour 5 ans.

Rappelons toutefois que Marc Bergevin a indiqué, lors d’une entrevue accordée à notre collègue Martin McGuire juste avant le repêchage de la LNH, qu’une offre hostile coûte souvent très cher à la formation qui s’en prévaut.

«C’est un outil disponible à toutes les équipes, mais peu utilisé. Pourquoi ? Souvent tu dois donner beaucoup d’argent en n’ayant aucune garantie. C’est l’équivalent de donner trois choix de première ronde… C’est énorme. Je vais le faire si je suis convaincu que le joueur recherché peut vraiment aider l’organisation...»