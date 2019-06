Stricker gagne l'Omnium sénior des États-Unis et fracasse un record

Steve Stricker a écrit une page d'histoire à sa première participation à l'Omnium sénior des États-Unis, jouant une ronde finale de 69 (moins-1) pour fracasser le record du plus bas pointage après 72 trous et s'imposer par six coups.

Stricker a inscrit un oiselet au premier trou du parcours Warren à Notre Dame et n'a jamais été véritablement menacé de perdre son avance. Il a conclu le tournoi à moins-19, en 261 coups. L'ancien record de 264 avait été établi par Kenny Perry en 2017 au Salem Country Club.

Âgé de 52 ans, Stricker a donc mis la main sur un deuxième titre majeur du circuit des Champions cette saison. Il avait aussi remporté le Regions Tradition en mai.

Jerry Kelly (69) et le champion en titre David Toms (68) ont conclu à égalité au deuxième rang à moins-13.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 72 coups pour aboutir à égalité au sixième rang à moins-5.

Cette victoire permettra à Stricker de participer à l'Omnium des États-Unis l'an prochain à Winged Foot, là où il a terminé à égalité au sixième rang en 2006, un moment clé dans la relance de sa carrière.