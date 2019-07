Shaw échangé aux Blackhawks; Deslauriers aux Ducks

Le Canadien de Montréal a fait de la place au sein de sa formation à la veille de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, échangeant Andrew Shaw aux Blackhawks de Chicago et Nicolas Deslauriers aux Ducks d'Anaheim contre des choix au repêchage.

Le Tricolore a d'abord échangé Shaw et un choix de septième tour en 2021 aux Blackhawks en retour de choix de deuxième et septième tour en 2020 et d'un choix de troisième tour en 2021. Il a ensuite expédié Deslauriers aux Ducks contre un choix de quatrième tour en 2020.

Shaw, qui célébrera son 28e anniversaire de naissance le 20 juillet, doit encore écouler trois saisons à un contrat de six ans d'une valeur moyenne annuelle de 3,9 millions $ US. Deslauriers, 28 ans, touchera 950 000 $ la saison prochaine, avant de pouvoir se prévaloir de l'autonomie complète.

Selon le site spécialisé CapFriendly, le Canadien possède maintenant une marge de manoeuvre d'environ 13,5 millions $ avant de s'entendre avec les joueurs autonomes avec compensation Joel Armia, Artturi Lehkonen et Charles Hudon.

On s'attend à ce que le Canadien embauche au moins un gardien réserviste via le marché des joueurs autonomes. Bergevin pourrait aussi s'intéresser aux services des attaquants Wayne Simmonds ou Anders Lee.

Le Tricolore a également des lacunes à combler sur le côté gauche de sa brigade défensive.

Le Canadien avait acquis les services de Shaw des Blackhawks le 24 juin 2016 en retour de deux choix de deuxième tour.

«J'avais toujours pensé revenir un jour (à Chicago), a dit Shaw lors d'une conférence téléphonique. J'ai connu cinq années magnifiques là-bas. C'est là que je suis tombé amoureux de mon épouse. Je suis tombé amoureux de cette ville et j'ai développé une passion encore plus grande pour le hockey. Je suis content d'être de retour.»

En 63 rencontres la saison dernière, Shaw a récolté 19 buts et 28 aides pour 47 points, un sommet personnel. Shaw a inscrit 111 buts et 122 aides en 504 matchs de saison régulière dans la LNH. Il a ajouté 16 buts et 19 aides en 72 rencontres de séries éliminatoires.

Il a aidé les Blackhawks à remporter la coupe Stanley en 2013 et 2015.

«Il a joué un rôle important dans nos deux conquêtes de la coupe Stanley, a rappelé le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman. Il est un joueur compétitif, qui refuse d'être battu. Il n'a pas peur de quoi que ce soit même s'il n'est pas le plus gros.

«Ses habiletés sont aussi sous-évaluées. Quand on parle de Shaw, on parle de son intensité, mais il va au filet. Il marque beaucoup de buts en rôdant autour du filet et c'est là où vous devez vous placer si vous voulez marquer dans la LNH d'aujourd'hui.»

Bowman a également souligné la polyvalence de Shaw, qui peut jouer à l'aile ou au centre et qui peut prendre des mises en jeu.

En trois saisons avec le Canadien, Shaw a accumulé 41 buts et 55 aides en 182 parties de saison régulière. Il a été blanchi en cinq rencontres de séries éliminatoires.

«C'est toujours difficile de laisser un groupe de gars et de quitter un vestiaire de cette façon», a dit Shaw, qui a appris la nouvelle alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion vers Toronto après avoir rendu visite à son frère à Chicago quand il a reçu l'appel du directeur général du Canadien, Marc Bergevin, dimanche.

«Vous développez des relations au fil des ans. J'ai eu beaucoup de plaisir et je vais garder de bons souvenirs, a-t-il ajouté. Je ne verrai plus ces gars-là de manière quotidienne et ça me rend triste. Je ne pourrai plus autant profiter de Montréal et de l'expérience de jouer au Centre Bell, comme ce fut le cas lors des trois dernières années.»

Shaw n'a jamais disputé une campagne complète avec le Tricolore, étant ennuyé par des blessures, dont des commotions cérébrales.

De son côté, Deslauriers a récolté deux buts et trois aides en 48 matchs la saison dernière, sa deuxième avec le Canadien. En 317 rencontres dans la LNH, il a accumulé 24 buts, 25 aides et 263 minutes de punition.

Le Tricolore avait acquis ses services des Sabres de Buffalo le 4 octobre 2017 en retour du défenseur Zach Redmond.

Le Canadien possède maintenant 12 choix en prévision du repêchage de 2020, qui aura lieu à Montréal.