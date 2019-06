GP d’Autriche : les feluettes

Au moment d’écrire ces lignes, Max Verstappen vient d’être déclaré officiellement vainqueur du Grand Prix d’Autriche, après une enquête des commissaires. La raison ? Son dépassement musclé aux dépens de Charles Leclerc. Un scénario qui rappelle la controverse du Grand Prix du Canada, il y a trois semaines.

À Montréal, la question était de savoir si Sebastian Vettel avait, volontairement ou non, bloqué Lewis Hamilton qui tentait de profiter d’une erreur de pilotage de son opposant pour le dépasser. En Autriche, la question était plutôt de savoir si Max Verstappen avait essayé de sortir Charles Leclerc en le dépassant. Les commissaires devaient décider s’ils allaient à nouveau sévir, comme ils l’ont fait à Montréal avec Sebastian Vettel.

On est rendus là. La F1 ressemble de plus en plus à un CPE.

Avant de blâmer les autorités sportives, devenues trop intrusives dans le déroulement des courses, les pilotes doivent aussi se regarder le nombril. À force de se comporter comme des enfants, ils ne doivent pas s’étonner d’être gérés comme s’ils étaient à la garderie.

Dans mon temps…

Permettez-moi de partir ma cassette de vieux, mes cheveux gris m’y autorisent : dans mon temps, ça ne se passait pas comme ça. En fait, un peu, quand même : la rivalité Prost-Senna, l’une des plus toxiques (sinon la plus toxique) de l’histoire de la F1, a mis la table pour la génération de pilotes qui a suivi, où chaque dépassement devenait une agression. Dans les années 90, on a vu de plus en plus de pilotes devenir des braillards professionnels : « Untel n’avait pas d’affaire à me dépasser à cet endroit, c’était risqué, bou hou hou… »

On était loin des trompe-la-mort de ma jeunesse ! Bien sûr, les croisades de Jackie Stewart et Niki Lauda pour l’amélioration de la sécurité ont été providentielles pour le sport. Les pilotes et de F1 étaient les gladiateurs de leur époque et il fallait mettre fin à l’hécatombe. Depuis la mort d’Ayrton Senna, il y a 25 ans, la F1 n’a jamais été aussi sûre. Paradoxalement, les pilotes n’ont jamais été aussi douillets.

Imaginez si des joueurs de la LNH commençaient à se plaindre d’avoir reçu une mise en échec pendant un match. Ils se feraient sans doute répondre, assez cavalièrement, de changer de sport si ça joue trop dur pour eux... On leur suggérerait de se tourner vers le baseball ou le golf. Et pourtant, la F1 d’aujourd’hui, c’est exactement ça : une majorité de pilotes se plaint chaque fois qu’un concurrent tente de le dépasser. Surréaliste, dites-vous ?

Le filtre disparu

L’avènement des communications radio – diffusées en direct à la télévision – a aussi exacerbé ce phénomène. Avant, les pilotes se plaignaient aux journalistes qui, à leur tour, transmettaient leurs récriminations selon leur valeur médiatique. Après tout, qui s’intéressait aux jérémiades d’un pilote du milieu ou de la queue du peloton ? Ce filtre est aujourd’hui disparu : maintenant, on peut tous les entendre, ce qui permet aussi de voir lesquels se complaisent le plus dans le rôle des éternelles victimes. Vettel, par exemple.

Le comportement disgracieux de Michael Schumacher a également contribué à définir le cadre rigide de la F1 du XXIe siècle. Il y avait un matamore dans la garderie et malheureusement, c’est tout le groupe qui a été puni. Classique.

Le résultat, c’est une F1 policée comme jamais avec, d’un côté, des pilotes aussi plaignards que les joueurs de soccer professionnel; et, de l’autre, des commissaires ultra-interventionnistes, qui peuvent changer le résultat de chaque course.