Leclerc obtient la pole au Grand Prix d'Autriche

SPIELBERG, Autriche — Les performances des pilotes Ferrari ont contrasté samedi au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche.

Le pilote de la 'Scuderia' Charles Leclerc a obtenu sa deuxième position de tête en carrière, samedi, tandis que Sebastian Vettel était incapable de prendre part à la dernière portion de la séance de qualifications en raison d'un pépin mécanique.

Leclerc a signé un temps d'une minute et 3,003 secondes sur le circuit de Spielberg, retranchant 0,259 seconde au chrono du pilote Mercedes Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull Max Verstappen, qui bénéficie du soutien de nombreux spectateurs vêtus d'un chandail orange ce week-end, a enregistré le troisième temps, à 0,436.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas, qui a signé deux victoires jusqu'ici cette saison, partira de la quatrième place.

Les ennuis de Sebastian Vettel cette saison se sont poursuivis. L'Allemand n'a pu prendre part à la dernière portion de la séance de qualifications (Q3) en raison d'un mystérieux problème avec sa voiture, et en conséquence il pourrait écoper d'une pénalité sur la grille de départ.

Stroll

Quant à Lance Stroll, il a éprouvé des ennuis tout au long du week-end à négocier avec les vibreurs du circuit de Spielberg. Le Québécois a d'ailleurs brisé son aileron avant pour la deuxième fois en autant de jours, réduisant ainsi son temps en piste pendant Q1. Il partira de nouveau en fond de grille, tout juste derrière son coéquipier chez Racing Point Sergio Perez.

Leclerc avait obtenu la première pole de sa carrière en mars au Grand Prix du Bahreïn. Il souhaitera sans doute un meilleur dénouement que lors de cette course, alors qu'il avait dû lever le pied avec 10 tours à négocier en raison d'un problème de moteur.

Le Monégasque avait offert un avant-goût de l'excellent rendement de Ferrari ce week-end en réalisant le meilleur chrono de la troisième séance d'essais libres, samedi matin, et de la deuxième la veille. Celle-ci avait été interrompue par les sorties de piste de Bottas et Verstappen.

Le circuit autrichien s'est d'ailleurs révélé particulièrement difficile sur les voitures de F1.

Nico Hulkenberg est d'ailleurs devenu le troisième pilote à écoper d'une pénalité au départ dimanche, après que Renault eut décidé avant la troisième séance d'essais libres d'utiliser son moteur 'B' pour le reste du week-end. Il s'agissait du cinquième moteur de Hulkenberg cette saison, ce qui signifie que l'Allemand reculera de cinq places sur la grille de départ.

Un peu plus tôt, le pilote McLaren Carlos Sainz et le pilote Toro Rosso Alexander Albon ont été relégués en fond de grille pour avoir remplacé le moteur de leur bolide respectif. Sainz vient de signer une sixième place — son meilleur résultat cette saison — au Grand Prix de France le week-end dernier, et il a marqué des points dans quatre de ses cinq dernières courses.

Kevin Magnussen (Haas) a lui aussi reçu une pénalité de cinq places sur la grille.

Hamilton, qui a remporté les trois derniers championnats du monde et qui en compte six au total, dispose d'une avance de 36 points au classement sur Bottas et de 76 sur Vettel.

Mercedes a remporté quatre des cinq Grands Prix d'Autriche depuis son retour au calendrier de F1 en 2014.