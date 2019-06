L’International, qui en est à sa 4e édition, sert donc à former les jeunes dans leur parcours.

Outre l’Impact de Montréal, qui participe au tournoi, on compte le Bologna FC, D.C. United, New York City FC, les New York Red Bulls, le Chicago Fire et le Toronto FC.

Quant aux qualifications, elles ont été disputées en mai. C’est le FS Salaberry qui avait remporté celles-ci. L’équipe participe donc à l’International U14, qui se déroule du 27 au 30 juin.

Chacune des équipes disputait deux matchs de groupe jeudi et un match de groupe vendredi. La phase de quart de finale a eu lieu vendredi. Elle sera suivie des demi-finales le samedi et des finales de classement dimanche. La grande finale de l’International U14 sera disputée à 13h45, avant la cérémonie de clôture.

Tous les matchs sont diffusés en direct sur le compte YouTube de l’Impact de Montréal.

L’an dernier, le Toronto FC avait remporté le tournoi en s’imposant 1-0 lors de la finale face au Bologna FC.