Tiger-Cats 26 Alouettes 3 (deuxième demie)

Les Alouettes de Montréal disputent leur deuxième match de la saison, vendredi soir à Hamilton... avec un nouveau quart.

En raison de la blessure à la cheville subie par Antonio Pipkin lors du match d’ouverture de la saison 2019 des Alouettes (0-1-0, 0 point), Vernon Adams fils est le partant contre les Tiger-Cats (2-0-0, 4 points) qui sont invaincus jusqu’ici.

Échange d'interceptions

Les Alouettes ne font rien de bon leur de leur première possession du ballon, mais le demi défensif Tommie Campbell titre la formation montréalaise d'embarras quand il intercepte une passe du quart Jeremiah Masoli destinée à Mike Jones à la ligne de 4 verges des Alouettes.

Les unités défensives dominent et celle des Tiger-Cats rend la monnaie de sa pièce aux Alouettes à la fin du premier quart lorsque le demi défensif Cariel Brooks intercepte une passe d'Adams.

Botté raté

Cette interception mène à une tentative de placement de 48 verges de Lirim Hajrullahu... qui est ratée. Stefan Logan arrive même à ressortir de la zone des buts des Alouettes, privant les Tiger-Cats d'un point.

Une longue passe de 42 verges de Masoli à Brandon Banks, suivie d'une pénalité, place les Tiger-Cats à la ligne de trois verges des Alouettes. Un apparent touché est refusé quand la reprise démontre que Masoli avait un genou au sol, mais le quart substitut Dane Evans inscrit le majeur par la suite. La transformation de deux points est réussie: 8-0 Hamilton.

Les Alouettes repartent à l'attaque et Boris Bede réussit un botté de précision de 46 verges... refusé, parce que la formation montréalaise a mis trop de temps à remettre le ballon en jeu. On reprend d'une distance de 46 verges et Bede touche la cible. C'est 8-3.

Pas pour longtemps. Un manque de finition de la défensive des Alouettes à la suite d'une passe anodine permet au rapide joueur des Tiger-Cats de se rendre jusqu'à la ligne des buts: 15-3.

Bombe

Les Tiger-Cats frappent fort en début de deuxième demie lorsque Sean Thomas Erlington capte une passe et franchi 75 verges pour le touché. Avec un autre converti de deux points, c'est 23-3 pour la formation locale. La formation de Hamilton ajoute ensuite un botté de présision. Trois points de plus.

Plus de détails à venir...