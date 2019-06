Mondial féminin: les Américaines battent les Françaises et accèdent aux demi-finales

PARIS — Megan Rapinoe a réussi un doublé et les États-Unis ont défait la France 2-1, vendredi, pour accéder aux demi-finales de la Coupe du monde féminine de football.

Rapinoe a marqué pendant les cinquième et 65e minutes de jeu pour les championnes en titre, tandis que Wendie Renard a répliqué à la 81e minute de jeu pour le pays hôte. Les États-Unis affronteront l'Angleterre en demi-finales, le 2 juillet, à Lyon.

La France tentait de devenir la première nation à détenir en même temps les titres mondiaux masculin et féminin, mais l'avantage du terrain n'a pas tourné en sa faveur.

Rapinoe a inscrit son premier but de la rencontre sur un coup franc. Le ballon s'est faufilé à travers la circulation et a échappé à la gardienne Sarah Bouhaddi. Après avoir marqué, Rapinoe s'est dirigée dans le coin du terrain et a levé les deux bras au ciel devant un groupe de partisans américains.

Elle a pu à nouveau lever les bras à la 65e minute de jeu, quand elle a profité d'un centre de Tobin Heath pour battre à nouveau Bouhaddi. Il s'agissait pour Rapinoe d'un cinquième but depuis le début du tournoi.