À Vernon Adams de saisir sa chance face aux Tiger-Cats

Le quart-arrière Vernon Adams fils aura une autre audition, vendredi soir, face aux Tiger-Cats au Stade Tim Hortons de Hamilton.

Le malheur d'Antonio Pipkin, qui s'est blessé à la cheville contre Edmonton lors du premier match de la saison il y a deux semaines, pourrait bien faire le bonheur d'Adams.

Le quart de 26 ans a bien fait lorsqu'il est venu en relève à Pipkin face aux Eskimos, complétant 7 de ses 10 passes pour des gains de 134 verges et un touché. Il a obtenu 13 verges par la course et a été victime d'une interception.