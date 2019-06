Trois Canadiens à la Coupe Rogers: «Ça fait énormément de bien» - Eugène Lapierre

«On ne parle plus des grands joueurs mondiaux qui viennent à la Coupe Rogers, on parle plutôt des grands joueurs canadiens. Ça fait énormément de bien. C’est une différence subtile, mais très importante pour nous. C’est important d’avoir les Nadal, Federer, Thiem, mais les gens veulent voir nos joueurs canadiens à la Coupe Rogers. Surtout les deux jeunes dont on entend parler souvent, Shapovalov et Auger-Aliassime.»