Auger-Aliassime, Shapovalov et Raonic seront à la Coupe Rogers, à Montréal

MONTRÉAL — Les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Milos Raonic devraient tous participer à la Coupe Rogers de Montréal.

C'est du moins ce qu'a annoncé Tennis Canada, après avoir dévoilé par voie de communiqué jeudi la liste provisoire des joueurs qui participeront au tournoi qui aura lieu du 2 au 11 août au stade IGA. Ce sera la première fois qu'Auger-Aliassime participera au tournoi montréalais, car une blessure l'avait empêché d'y être en 2017.

Le no 1 mondial Novak Djokovic, qui revient dans la métropole pour la première fois depuis 2015, devrait aussi participer à ce tournoi de la série Masters, de même que le quadruple champion de l'événement Rafael Nadal, le champion en titre à Montréal Alexander Zverev et le favori de la foule Roger Federer.

«Nous sommes ravis d'accueillir les meilleures raquettes à Montréal, y compris plusieurs joueurs d'ici», a déclaré le directeur de la Coupe Rogers de Montréal, Eugène Lapierre.

Du côté des dames

Bianca Andreescu est pour l'instant la seule Canadienne inscrite au tableau principal.

L'Ontarienne, qui s'est retirée du tournoi de Wimbledon qui se mettra en branle la semaine prochaine à cause d'une blessure à une épaule, devrait être remise à temps pour fouler les courts à Toronto.

La no 1 mondiale et championne des Internationaux de France, Ashleigh Barty, sera également présente, tout comme la détentrice de deux titres du Grand Chelem Naomi Osaka et la gagnante de la Coupe Rogers en 2015 Belinda Bencic.

Les ex-nos 1 mondiales Serena Williams et Simona Halep devraient aussi faire partie du tableau principal.

Les laissez-passer pour les épreuves de Montréal et de Toronto seront toutefois annoncés à une date ultérieure. D'autres joueurs pourraient donc venir étoffer la représentativité du pays dans ces compétitions.

Sylvain Bruneau, l'entraîneur responsable du programme féminin chez Tennis Canada, avait d'ailleurs déclaré il y a deux semaines qu'«on regarde avec les autres filles — Eugenie (Bouchard), Rebecca (Marino) et Françoise (Abanda) —, mais Leylah (Fernandez) risque d'avoir un laissez-passer».

La Coupe Rogers de tennis féminin sera présentée du 3 au 11 août au Centre Aviva, à Toronto.