Les buts d'Okwonkwo: «La vitesse et le talent» - Rémi Garde

« Sur ses deux buts : le premier, je pense que c’est grâce à sa vitesse et le deuxième, c’est la prise de risque, c’est le talent. C’est le geste que les attaquants doivent parfois tenter. On gagne sur ce but-là... C’était le plus difficile, sans doute, à mettre ce soir. Il y en avait des plus faciles. C’est le foot. C’est comme ça. »

Sentiment partagé par le principal intéressé.

« Je pense que c’est l’un des plus beaux buts de ma carrière, a commenté Okwonkwo. J’en suis très heureux. »

Arrivé cette année en MLS en provenance de Bologne, Okwonkwo a précisé les différences de jeu qu’il a observé depuis ses débuts avec l'Impact.