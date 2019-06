«On regarde pour s'améliorer cette saison, mais aussi dans le futur» -Kevin Gilmore

Comme toutes les formations d’Amérique du Nord et d’Europe, l’impact se prépare pour le «mercato». Quels sont ses besoins?

« On regarde pour s’améliorer cette saison, mais aussi dans le futur. Prendre des décisions à court terme, d’après moi, ça vient toujours faire mal à un club si on regarde seulement une période court terme. On doit regarder ce qui peut nous aider aujourd’hui, mais aussi l’année prochaine et l’année d’après. Et c’est dans cette optique que l’on doit regarder le mercato qui s’en vient. »

Et le cri des partisans qui désirent un grand nom qui va venir aider l’équipe à court terme?