Roberto Luongo accroche ses jambières

Matt Duchene Le joueur de centre de 28 ans sera sans l’ombre d’un doute l’un des joueurs les plus convoités. Celui qui vient de conclure une saison de 31 buts et 70 points en 73 rencontres aura plusieurs équipes à ses trousses. Il commandait un salaire moyen de 6 millions de dollars dans son plus récent contrat et aurait refusé une offre de contrat des Sénateurs de 8 ans et 64 millions avant d’être échangé au Blue Jackets de Columbus. Source: Jamie Sabau/NHLI via Getty Images