Repêché au 201e rang:«Je n'avais pas d'attentes» - Rafaël Harvey-Pinard

C'est un honneur et une fierté d'avoir été sélectionné par les @canadiensmtl ! Merci à tous ceux qui m'ont aidé à atteindre mon rêve de petit garçon!



It's an honor to be drafted by the @canadiensmtl. Thanks to everyone who has helped me to reach my childood dream! pic.twitter.com/cVTtU0nOki