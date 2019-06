Carbonneau immortalisé: «Quand il parlait, on l'écoutait» -Benoît Brunet

« C’était ça Carbo : bloquer des tirs, courageux, capitaine, leader, bon gars dans le vestiaire. Je suis très content qu’il soit là et ça change un peu du joueur au statut vedette, joueur incroyable, qui va récolter beaucoup de points. Là, tu as un gars qui joue bien défensivement, qui gagne des Selke et des coupes Stanley avec son leadership. Je suis vraiment content pour Carbo. »

Selon Brunet, sous une apparence relaxe, Carbonneau pouvait être intense.

« Quand c’était le temps que ça brasse, il ne se gênait pas, Carbo. Il était aussi capable de mesurer le pouls de l’équipe. Il avait une bonne lecture de ce que l’équipe avait besoin et de ce que certains joueurs avaient besoin. »

Et est-ce que Guy Carbonneau était du genre à parler souvent dans le vestiaire?

« Ce n'était pas le gars qui parlait le plus. Donc, quand il parlait, on l'écoutait ».

