Mondial féminin: l'Italie bat la Chine 2-0 et accède aux quarts de finale

MONTPELLIER, France — L'Italie a envoyé le message que l'équipe doit être prise au sérieux au Mondial féminin, mardi, signant une victoire convaincante de 2-0 devant la Chine.

L’Italie passe ainsi en quarts de finale pour la première fois depuis 1991.

« Les joueuses ont une mission: faire en sorte que le public italien découvre et apprécie le soccer féminin, a déclaré l'entraîneure Milena Bertolini. Cela donne plus d'énergie et de motivation.»

L'été dernier, l'équipe masculine italienne n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en Russie.

La Chine n'avait accordé qu'un seul but en trois matches de groupe, mais l'attaque italienne talentueuse a rompu la défense tant vantée. Valentina Giacinti a marqué à la 15e minute, puis la longue frappe d'Aurora Galli a mis le résultat bien clair, quatre minutes après le début de la deuxième demie.

L’Italie affrontera les Pays-Bas, samedi, à Valenciennes. L'Allemagne et la Suède se rencontreront dans l'autre quart de finale, dans la portion italienne du tableau.

La formation italienne, qui disputait sa première Coupe du monde en 20 ans, avait déjà dépassé les attentes en s'imposant devant le Brésil et l'Australie, dans son groupe.

L'Italie a marqué neuf buts en trois victoires dans le tournoi, alors que les deux seuls buts concédés sont venus de penalties.