Guy Carbonneau au Temple de la renommée

Outre Guy Carbonneau, Jim Rutherford (ancien joueur et directeur général des Penguins de Pittsburgh), Jerry York (entraîneur dans la NCAA), Vaclav Nedomansky (1er athlète à faire défection pour jouer en Amérique du Nord, notamment avec les Red Wings de Detroit), Hayley Wickenheiser (qui a notamment remporté 4 médailles d'or avec l'équipe féminine canadienne durant ses 21 saisons au sein de la formation) et Sergei Zubov (qui a joué pour l'Armée Rouge, les Rangers de New York et les Stars de Dallas) ont été sélectionnés.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le lundi 18 novembre à Toronto.