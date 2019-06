GP de France : la classe de maître

Lewis Hamilton a donné une véritable classe de maître au Grand Prix de France. Une autre. Détenteur de la pole position, il a remporté sa 79e victoire en carrière. Et une quatrième d’affilée. Encore une fois, il y avait lui… et les autres. Même son coéquipier - qui dispose du même matériel, ne l’oublions pas – semblait résigné. À 34 ans, le quintuple champion du monde est au sommet de son art.

Le problème : une classe de maître dans un amphithéâtre, c’est bien intéressant, mais sur un circuit c’est franchement ennuyant. Encore plus quand c’est un one man show. À Montréal, lors de la course précédente, Hamilton a suivi Vettel comme une ombre, dansant avec sa proie comme Muhammad Ali le faisait avec ses adversaires. Les amateurs ont été sur le bout de leur siège pendant toute la course et ils ont apprécié le spectacle. Mais aujourd’hui, au circuit du Castellet, en France, il y a eu zéro suspense, zéro spectacle. Juste un pilote qui survolait les autres… Inatteignable. Peut-on lui reprocher ?

Vettel s’enfonce

Si Hamilton se bonifie en vieillissant, c’est exactement l’inverse pour Sebastian Vettel, qui n’est plus l’ombre du pilote qu’il était chez Red Bull au début de la décennie. Au Grand Prix de France, il a été invisible, en qualifications comme en course. Avec une monture du calibre de la Ferrari, c’est, au choix : inacceptable, injustifiable, impardonnable. Ou toutes ces réponses.

Encore une fois, c’est la comparaison avec le coéquipier qui fait mal : Charles Leclerc s’est qualifié troisième et il a terminé au même rang, tout en maintenant une pression constante sur Valtteri Bottas pendant la course. Autrement dit, il a fait tout ce qu’on attend… de Vettel.

Le quadruple champion du monde a le statut de pilote numéro 1 chez Ferrari, qui s’accompagne d’un salaire annuel se situant autour de 45 millions de dollars. Neuf fois le salaire de Leclerc, qui en est à sa première saison chez les Rouges.

Le déclin de Vettel est un lent, mais constant processus qui a commencé il y a cinq ans lors de l’introduction des voitures à motorisation hybride. À sa dernière saison chez Red Bull, Vettel a été laminé par son nouveau coéquipier, Daniel Ricciardo, un parfait inconnu en dehors de la planète F1. Certes, l’Australien fait maintenant partie de l’élite, mais à son arrivée chez Red Bull, il n’avait pas encore remporté une seule course de F1, tandis que Vettel était déjà un quadruple champion du monde. On connaît la suite.

L’année suivante, l’Allemand est devenu le chef de file d’une Scuderia Ferrari qui vivait une période difficile et il a, il faut bien le dire, contribué à la remettre sur les rails. Toutefois, les saisons suivantes ont révélé un Vettel plaignard, impulsif et gaffeur; incapable, de toute évidence, de gérer la pression supplémentaire de piloter pour Ferrari. En clair, Vettel est devenu le pire ennemi de Vettel.

Cette saison, la courbe du déclin semble s’accélérer : non seulement Vettel n’a pas encore gagné une seule course, mais il souffre de la comparaison avec son jeune coéquipier – un film qui ressemble étrangement à celui de 2014. Tellement que c’en est troublant.

Est-ce la saison de trop pour lui chez Ferrari ? C’est la question à 45 millions $.