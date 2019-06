Les Blue Jays reviennent de l'arrière et battent les Red Sox

BOSTON — Freddy Galvis et Rowdy Tellez ont frappé des circuits consécutifs, aidant les Blue Jays de Toronto à effacer un retard de six points pour vaincre les Red Sox de Boston 8-7, samedi.

Les Red Sox (42-36) ont inscrit cinq points en deuxième manche et ils ont pris les devants 6-0 après trois manches. La relève a toutefois saboté un 15e sauvetage en 31 occasions.

Les Blue Jays (28-49) tiraient de l'arrière 6-1 avant de marquer quatre points en septième manche à la suite de deux circuits et un mauvais lancer. Ils ont ajouté trois points en huitième manche quand Matt Barnes (3-2) et Ryan Brasier ont donné quatre buts sur balles de suite après deux retraits.

Eric Sogard a soutiré un but sur balles en quatre lancers pour briser l'égalité.

Nick Kingham (3-1) n'a donné aucun coup sûr en deux manches de relève pour les Blue Jays, qui ont signé une deuxième victoire en six sorties. Ken Giles a lancé en neuvième manche et il a alloué un point avant d'enregistrer un 12e sauvetage cette saison.

Une journée après avoir vu les Red Sox effacer un retard de 5-1 pour l'emporter en 10 manches, les Blue Jays ont joué le même tour à l'équipe locale.

L'affrontement a commencé avec 25 minutes de retard en raison de la pluie et le partant des Blue Jays, Derek Law, a retiré trois frappeurs de suite en première manche. Law a toutefois éprouvé des difficultés après que J.D. Martinez eut claqué une flèche sur le pied, en deuxième.

Law est resté dans la rencontre, mais il a donné un but sur balles au frappeur suivant, plaçant des coureurs aux premier et deuxième coussins pour Jackie Bradley fils. Ce dernier a réussi un double de deux points contre le Monstre vert. Michael Chavis a cogné un simple d'un point pour chasser Law de la partie.

Un retrait plus tard, Mookie Betts a obtenu une passe gratuite et Andrew Benintendi a frappé un double. Christian Vázquez en a ajouté grâce à un court circuit le long de la ligne du champ droit.

Le releveur des Red Sox Mike Shawaryn a pratiquement redonné tous ces points aux Blue Jays en septième manche. Après un simple à Cavan Biggio, Galvis a cogné une longue balle de deux points. Tellez a suivi avec un coup de quatre buts au centre. Luke Maile a réduit l'écart à 6-5 lorsqu'il a croisé le marbre sur un mauvais lancer.

Teoscar Hernández a réussi un simple après un retrait en huitième manche et il s'est rendu au deuxième but à la suite d'un mauvais lancer. Il est venu marquer à la suite d'un simple de Biggio.

Barnes a donné un but sur balles à Tellez et Billy McKinney, remplissant les sentiers. Brasier n'a pas fait mieux, offrant une passe gratuite à Sogard et Vladimir Guerrero fils.

Les Red Sox ont porté le pointage à 8-7 en deuxième manche, après un double de Xander Bogaerts, mais la menace s'est éteinte. Bogaerts a réussi un double dans un septième match de suite, égalant un record de l'Américaine.